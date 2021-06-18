В Рязани появилось граффити, посвящённое героям борьбы с COVID

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В преддверии празднования Дня медицинского работника в Рязанском медицинском колледже состоялось торжественная презентация граффити, посвящённого героям борьбы с COVID. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Автором проекта выступил художник, руководитель креативного сообщества «Граффити-Лаб» Антон Шульгин.

О подвиге медиков говорили гости: первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Грачев, депутат Рязанской областной Думы Андрей Глазунов, первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов, президент областной общественной организации «Рязанская ассоциация медицинских сестёр», главная медицинская сестра ГБУ РО «Областной противотуберкулёзный диспансер» Елена Коняева.

В заключение мероприятия Елена Васильевна преподнесла в музей колледжа противоковидный защитный костюм.