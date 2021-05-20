В Рязани полицейские за час отыскали пропавшего 12-летнего мальчика

- Advertisement -

В среду, 19 мая, рязанские полицейские за час отыскали пропавшего в Борках 12-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В тот день в полицию обратилась рязанка. Она рассказала, что около 23:00 ее 12-летний сын пропал. Женщина объяснила, что родители вместе с ребенком находились возле водоема в Борках. В какой-то момент мальчик пропал из поля зрения взрослых. Поначалу родители сами попытались отыскать ребенка, однако все было безуспешно.

Дежурный полицейский направил к заявителям ближайший нард. Правоохранители узнали приметы пропавшего и приступили к поискам. В близлежащих дворах мальчик не появлялся.

Очевидцы рассказали, что видели похожего мальчика. Он бежал к улице Солнечной. Спустя час поисков полицейские все-таки разыскали 12-летнего ребенка. Он играл в одном из дворов на улице Колхозной.