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Четверг, 20 мая, 2021
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В Рязани полицейские за час отыскали пропавшего 12-летнего мальчика

Елена Лобанова
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В среду, 19 мая, рязанские полицейские за час отыскали пропавшего в Борках 12-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

В тот день в полицию обратилась рязанка. Она рассказала, что около 23:00 ее 12-летний сын пропал. Женщина объяснила, что родители вместе с ребенком находились возле водоема в Борках. В какой-то момент мальчик пропал из поля зрения взрослых. Поначалу родители сами попытались отыскать ребенка, однако все было безуспешно. 

Дежурный полицейский направил к заявителям ближайший нард. Правоохранители узнали приметы пропавшего и приступили к поискам. В близлежащих дворах мальчик не появлялся. 

Очевидцы рассказали, что видели похожего мальчика. Он бежал к улице Солнечной. Спустя час поисков полицейские все-таки разыскали 12-летнего ребенка. Он играл в одном из дворов на улице Колхозной. 

— Выяснилось, что мальчик резко сменил место прогулки, но забыл предупредить об этом родителей. Они разволновались и вызвали полицейских, которые разыскали ребенка, — говорится в сообщении.

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