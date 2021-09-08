В четверг, 8 сентября, в Рязани почтили память погибших во время блокады Ленинграда. Мероприятие прошло на Скорбященском мемориальном комплексе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В торжественном шествии к памятнику павшим воинам, взрослым и детям блокады приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, председатель региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Геннадий Соколов.

Память погибших почтили минутой молчания и троекратным оружейным залпом.