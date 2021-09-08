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Среда, 8 сентября, 2021
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В Рязани почтили память погибших во время блокады Ленинграда

Елена Лобанова
В Рязани почтили память погибших во время блокады Ленинграда
Фото пресс-службы правительства Рязанской области

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В четверг, 8 сентября, в Рязани почтили память погибших во время блокады Ленинграда. Мероприятие прошло на Скорбященском мемориальном комплексе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

В торжественном шествии к памятнику павшим воинам, взрослым и детям блокады приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, председатель региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Геннадий Соколов. 

Память погибших почтили минутой молчания и троекратным оружейным залпом.

  • В Рязани почтили память погибших во время блокады Ленинграда
  • В Рязани почтили память погибших во время блокады Ленинграда
  • В Рязани почтили память погибших во время блокады Ленинграда
  • В Рязани почтили память погибших во время блокады Ленинграда
  • В Рязани почтили память погибших во время блокады Ленинграда
  • В Рязани почтили память погибших во время блокады Ленинграда

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