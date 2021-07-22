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Четверг, 22 июля, 2021
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В Рязани планируют изменить схему движения общественного транспорта

7info
В Рязани планируют изменить схему движения общественного транспорта
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На заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры гордумы депутаты обсудили предложения администрации по обновлению транспортной модели города Рязани. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Начальник управления транспорта Вениамин Синяков  сообщил об итогах обследования маршрутов, по которым 11 января 2022 года заканчивается срок действия свидетельств на осуществление перевозок. Планируется отмена трех маршрутов. Маршрут №33 от улицы Новоселов, 60 до поселка Южный закрывается, потому что на 70% дублирует автобус №16. При этом предполагается увеличения количества машин на автобусном маршруте до 10-15 единиц большой и особо большой вместимости за счет техники, которая прибудет из Москвы. На маршрутах №№70 и 98 также много дублирующего транспорта.

На комитете были подняты вопросы по транспортной доступности микрорайона Недостоево и предприятий Северо-Западного промышленного узла. Вениамин Синяков отметил, что если нововведения окажутся неудачными, администрация рассмотрит возможность формирования дополнительных маршрутов. Также затронули проблемы перевозок пассажиров к новому зданию БСМП и отсутствия плана развития транспортной сети в новых микрорайонах города. Депутаты решили продолжить работу совместно с администрацией и вернуться к вопросу на следующем заседании комитета.

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