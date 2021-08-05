В Рязани осудят убившего случайного прохожего мужчину

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В Рязани осудят 25-летнего жителя Ухолово, который убил случайного прохожего. Его дело передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Все произошло 18 июня 2020 года возле одного из кафе в Ухолово. Ранее судимый за преступления против собственности мужчина без видимых на то причин три раза ударил ножом случайного прохожего. Местный житель скончался во время госпитализации. За несколько минут до произошедшего погибший попросил у злоумышленника 8 рублей на покупку сдобы.

После совершенного преступления обвиняемый скрылся. Его задержали в оперативные сроки и возбудили уголовное дело по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений».

Мужчина пытался скинуть вину на другого человека. Однако следователи доказали его причастность к убийству 53-летнего жителя Ухолово.