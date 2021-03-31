В Рязани обсудили увековечивание памяти жертв политических репрессий

В среду, 31 марта, в Рязани прошло выездное заседание по вопросам реализации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Важные вопросы по этой теме обсудили Николай Любимов, советник президента РФ Валерий Фадеев и зампредседателя правительства Анна Рослякова.

Николай Любимов напомнил, что в регионе насчитывается около 35 000 жертв политических репрессий.

— Гонения на целые социальные группы, дискриминацию по профессиональному, религиозному, национальному признакам, депортации, массовые расстрелы, миллионы невинно заключенных – это нельзя оправдать ничем: ни государственными интересами, ни высшим благом человека, как говорилось в те годы, – сказал губернатор.

Глава региона отметил, что в Рязанской области создано пять мемориалов. В настоящее время еще разрабатывается проект «Птица». Уже определена площадка для его размещения, установлен закладной камень, часть средств на реализацию собрана общественностью.

Валерий Фадеев подчеркнул, что увековечивание памяти жертв политических репрессий имеет большое значение.

Первый зампредседателя правительства Анна Рослякова рассказала о о реализации Концепции по увековечению памяти жертв политических репрессий в регионе. Речь шла о создании электронной версии Книги Памяти жертв политических репрессий, оборудовании мемориалов в местах захоронения, просветительской работе со школьниками, деятельности Госархива Рязанской области, проектах, реализуемых библиотекой им. Горького.

На заседании обсуждались также вопросы, связанные с законодательным регулированием понятия «место массовых захоронений», созданием музея на территории памятника истории – памятного места «Бутовский полигон» и ряд других.