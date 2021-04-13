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Вторник, 13 апреля, 2021
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В Рязани обсудили благоустройство площадки рядом с «Кванториумом»

Валерия Мединская
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Заместители главы администарции города Олег Федин и Надежда Штевнина провели совещание с сотрудниками управления общественных отношений, МКУ «Управление по делам территорий» и представителями «Кванториума». Последние рассказали о проведенной работе с жителями. Об этом сообщила пресс-служба администарции города.

На прилегающей к «Кванториуму» территории планируют создать место для занятий детей на свежем воздухе. Концепция позволит сохранить зелёную зону и организовать оборудованные места для обучения.

В конце марте жители ближайших домов поддержали идею и попросили установить на территории камеры видеонаблюдения, чтобы защитить новую площадку от вандалов.

Из активистов сформировали оргкомитет, жителям предложили войти в состав конкурсной комиссии и повлиять на выбор проекта благоустройства. Работа планируется провести на средства инверторов.

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