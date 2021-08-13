В Рязани наградили спортсменов и тренеров

В Рязани 13 августа прошло награждение спортсменов и тренеров.
Присутствующим на мероприятии пожелали спортивного долголетия и как можно дольше находиться в строю, передавая бесценный опыт младшим поколениям.
Николай Любимов отметил, что в Рязани в рамках федеральной программы “Спорт — норма жизни” сдаются в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс в Старожилово, крытый каток в Рязани, пять площадок для подготовки по нормам ГТО в районах.
На награждении поблагодарили тренеров, за открытие дверей спорта детям и сопровождение их на этом непростом пути.