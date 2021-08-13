В Рязани наградили спортсменов и тренеров

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В Рязани 13 августа прошло награждение спортсменов и тренеров.

Присутствующим на мероприятии пожелали спортивного долголетия и как можно дольше находиться в строю, передавая бесценный опыт младшим поколениям.

Николай Любимов отметил, что в Рязани в рамках федеральной программы “Спорт — норма жизни” сдаются в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс в Старожилово, крытый каток в Рязани, пять площадок для подготовки по нормам ГТО в районах.

—Нам еще многое предстоит сделать. Но и многое уже сделано. Мы восстановили юность в хоккее, на очереди юношеская команда в футболе. Предстоит построить еще много объектов, так чтобы создавались все необходимые условия для занятия физической культурой, — сказал губернатор.

На награждении поблагодарили тренеров, за открытие дверей спорта детям и сопровождение их на этом непростом пути.