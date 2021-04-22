В Рязани наградили победителей регионального этапа премии «Бизнес-Успех»

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В четверг, 22 апреля, в Рязани наградили победителей регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех». Подарки вручал губернатор Николай Любимов.

Все победители получили сертификаты на участие в акселерационной программе «Бизнес-Успех», годовой доступ к образовательной платформе Sinergy и бизнес-учебник. Кроме того, каждому отличившемуся участнику вручили символ премии — золотой домкрат.

Так, в номинации «Лучший муниципалитет» победил Пронский район. «Лучшим производственным проектом» признали компанию «РМК» Валерия Маврыкина, «Лучшим женским проектом» — лечебно-диагностический центр Ирины Смирновой, «Лучшим молодежным проектом» — бизнес Ильи Полковникова, «Лучшим проектом в сфере торговли и услуг» — компания «АИР Магистраль» Алексея Кучмина, а «Народным предпринимателем» — фабрику мебели «Профессор Мебель» Евгений Попов. Специальный приз от оргкомитета взял Николай Голоскоков.

Им предстоит представлять Рязанскую область на федеральном этапе.