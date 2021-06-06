В Рязани наградили победителей и призёров регионального этапа конкурса «Россия – футбольная страна!»

В воскресенье, 6 июня, по окончании решающих матчей РКЛФ – Кубок Русской кожи по мини-футболу в торжественной обстановке наградили победителей и призеров регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса «Россия – футбольная страна!».
Лауреаты получили заслуженные трофеи и дипломы Российского футбольного союза из рук президента Рязанского регионального футбольного союза Дмитрия Малахова.
Номинация №1 «Лучший проект в области развития массового футбола»
1-е место – РКЛФ;
2-е место – ТТЛФ.
Номинация №2 «Лучший проект в области развития массового футбола среди лиц с ОВЗ»
1-е место – Сила слабых начинается с доброты сильных, Алексей Петухов.
Номинация №3 «Лучший проект в области развития массового футбола среди женщин»
1-е место – Александро-Невский;
2-е место – ТТЛФ.
Номинация №4 «Лучшая любительская лига»
1-е место – ТТЛФ;
2-е место – ЛФЛ.
Номинация №5 «Лучший любительский клуб (команда) в области развития массового футбола»
1-е место – «Элекс-Фаворит»
Номинация №7 «Лидер в области развития массового футбола»
1-е место – РКЛФ;
2-е место – ТТЛФ;
3-е место – «Белая трость».