В Рязани наградили победителей и призёров регионального этапа конкурса «Россия – футбольная страна!»

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В воскресенье, 6 июня, по окончании решающих матчей РКЛФ – Кубок Русской кожи по мини-футболу в торжественной обстановке наградили победителей и призеров регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса «Россия – футбольная страна!».

Лауреаты получили заслуженные трофеи и дипломы Российского футбольного союза из рук президента Рязанского регионального футбольного союза Дмитрия Малахова.

Номинация №1 «Лучший проект в области развития массового футбола»

1-е место – РКЛФ;

2-е место – ТТЛФ.

Номинация №2 «Лучший проект в области развития массового футбола среди лиц с ОВЗ»

1-е место – Сила слабых начинается с доброты сильных, Алексей Петухов.

Номинация №3 «Лучший проект в области развития массового футбола среди женщин»

1-е место – Александро-Невский;

2-е место – ТТЛФ.

Номинация №4 «Лучшая любительская лига»

1-е место – ТТЛФ;

2-е место – ЛФЛ.

Номинация №5 «Лучший любительский клуб (команда) в области развития массового футбола»

1-е место – «Элекс-Фаворит»

Номинация №7 «Лидер в области развития массового футбола»

1-е место – РКЛФ;

2-е место – ТТЛФ;

3-е место – «Белая трость».