В Рязани начали выкашивать траву

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Во всех районах Рязани выкашивают траву. Об этом информирует мэрия.

Работы проводятся на улицах, у автомобильных дорог и в зелёных зонах. 18 мая траву окосили на улице Есенина, сквере 26 Бакинских Комиссаров, Центральном парке культуры и отдыха, бульваре Победы, Первомайском проспекте, площади Победы, улицах Солнечной, Зубковой, Бирюзова, Костычева, Новаторов.

Окашивание производится вручную – триммерами, а также задействуется спецтехника. К работам привлекаются подрядчики, которые работают в рамках муниципальных контрактов, заключенных с Дирекцией благоустройства города. При благоприятных погодных условиях покос травы осуществляется ежедневно.

Кроме того, сотрудники Дирекции благоустройства убирают траву и вывозят мусор с зеленых зон.