В Рязани начали ремонтировать крышу горевшего на Черновицкой дома

В доме №4 по улице Черновицкой продолжаются работы по ликвидации последствий возгорания. О ходе работ рязанцев проинформировала пресс-служба администрации.

Испорченная огнём кровля полностью демонтирована. Рабочие восстановят стропильную систему, заменят верхний розлив отопления и трубопровод горячего водоснабжения.

На место доставили стройматериалы для ремонта крыши, строительные отходы вывезли.

27 и 28 августа в многоквартирном доме восстановили электричество. В тех квартирах, которые были задействованы в тушении пожара, электроэнергии пока нет. Водоснабжение и водоотведение восстановлены.

Ранее газовщики проверили газопровод дома, газ был подан по стоякам. 31 августа АО «Рязаньгоргаз» проведено обследование и подключение к газу поквартирно. С владельцами 4-х квартир, оставшихся отключенными, связываются специалисты, чтобы те обеспечили доступ к помещениям.