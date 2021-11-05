В Рязани на «Сережиной горе» парень обманом украл телефон у прохожего

Рязанские полицейские задержали 19-летнего молодого человека, который обманным путём завладел телефоном 38-летнего местного жителя. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Как выяснили правоохранители, потерпевший находился на остановке общественного транспорта «Сережина гора», когда к нему подошёл парень и попросил телефон, чтобы вызвать себе такси до дома.

Мужчина не отказал в помощи. Завладев телефоном, подозреваемый ринулся бежать и вскоре скрылся. Позже злоумышленника задержали, украденное он сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).