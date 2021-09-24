В Рязани мать и сына оштрафовали на 200000 за мошенничество

В Рязани суд признал 51-летнюю местную жительницу и её 25-летнего сына виновными в мошенничестве (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Подробности дела сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Летом 2020 года рязанцы узнали, что житель Московской области ищет людей, которые могут помочь его дочери поступить в Сасовское лётное училище. Выйдя на него, мошенники попросили 800 тысяч рублей якобы на взятку для поступления.

Денег никому мать и сын передавать не собирались. Они рассчитывали, что девушка поступит самостоятельно, чтобы оставить полученное себе.

— Родственники были задержаны сотрудниками УЭБ и ПК УМВД Рязанской области непосредственно при передаче им денежных средств, — говорится в пресс-релизе Следственного комитета РФ.

Оба обвиняемых признались в преступлении. Суд назначил каждому штраф в 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.