В Рязани массово отключат холодную воду

Ночью 30 сентября в Рязани массово отключат воду. Причина – авария на водопроводе, сообщает пресс-служба мэрии.

ХВС приостановят в 00.00 и возобновят в 06.00. Без воды останутся следующие адреса:

— улица 1 Мая;

— улица 1-й Индустриальный переулок;

— улица 1-й Озерный переулок;

— улица 1-я Красная;

— улица 2-й Дачный переулок;

— улица 3-й Дачный переулок;

— улица 2-й Озерный переулок;

— улица 2-я Красная;

— улица 3-й Озерный переулок;

— улица 4-й Озерный переулок;

— улица 5-й Озерный переулок;

— улица Бирюзова;

— улица Бронная;

— улица Весенняя (посёлок Канищево);

— улица Вишневый переулок;

— улица Гаражная;

— улица Дачная;

— улица Дачная (посёлок Канищево);

— улица Дорожная (посёлок Канищево);

— улица Заречная;

— улица Интернациональная;

— улица Карла Маркса;

— улица Княжье поле;

— улица Колхозная (посёлок Канищево);

— улица Колхозная (посёлок Семчино);

— улица Космонавтов;

— улица Культуры;

— улица Лагерная;

— улица Ленпоселок (посёлок Канищево);

— улица Луговая;

— улица Луговая (посёлок Канищево);

— улица Луковская;

— улица Магистральная;

— улица Медицинская;

— улица Молодежная;

— улица Молодцова;

— улица Новая (посёлок Канищево);

— улица Новикова-Прибоя;

— улица Новостройка;

— улица Озерный проезд (Семчино);

— улица Озерный проезд (Канищево);

— улица Октябрьская;

— улица Орсовская;

— улица Пирогова;

— улица Полевая (посёлок Канищево);

— улица Преображенская;

— улица Прижелезнодорожная;

— улица Призаводская;

— улица Промышленная;

— улица Путевая;

— улица Садовая (посёлок Недостоево);

— улица Садовая (посёлок Канищево);

— улица Свободы (посёлок Семчино);

— улица Северная;

— улица Сельских Строителей;

— улица Семчин Лоск;

— улица Семчинская;

— улица Советская (посёлок Канищево);

— улица Советская (посёлок Семчино);

— улица Станкозаводская;

— улица Старореченская;

— улица Трехреченская;

— улица Хрюкина;

— улица Чапаева (посёлок Канищево);

— улица проезд Шабулина;

— улица Школьная (посёлок Канищево);

— улица Школьная (посёлок Недостоево);

— улица Школьная (посёлок Семчино);

— улица Энгельса;

Также в администрации сообщили, что на время проведения работ будет снижена подача холодной воды в Московском районе и Дягилеве.