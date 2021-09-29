В Рязани массово отключат холодную воду

Ночью 30 сентября в Рязани массово отключат воду. Причина – авария на водопроводе, сообщает пресс-служба мэрии.
ХВС приостановят в 00.00 и возобновят в 06.00. Без воды останутся следующие адреса:
— улица 1 Мая;
— улица 1-й Индустриальный переулок;
— улица 1-й Озерный переулок;
— улица 1-я Красная;
— улица 2-й Дачный переулок;
— улица 3-й Дачный переулок;
— улица 2-й Озерный переулок;
— улица 2-я Красная;
— улица 3-й Озерный переулок;
— улица 4-й Озерный переулок;
— улица 5-й Озерный переулок;
— улица Бирюзова;
— улица Бронная;
— улица Весенняя (посёлок Канищево);
— улица Вишневый переулок;
— улица Гаражная;
— улица Дачная;
— улица Дачная (посёлок Канищево);
— улица Дорожная (посёлок Канищево);
— улица Заречная;
— улица Интернациональная;
— улица Карла Маркса;
— улица Княжье поле;
— улица Колхозная (посёлок Канищево);
— улица Колхозная (посёлок Семчино);
— улица Космонавтов;
— улица Культуры;
— улица Лагерная;
— улица Ленпоселок (посёлок Канищево);
— улица Луговая;
— улица Луговая (посёлок Канищево);
— улица Луковская;
— улица Магистральная;
— улица Медицинская;
— улица Молодежная;
— улица Молодцова;
— улица Новая (посёлок Канищево);
— улица Новикова-Прибоя;
— улица Новостройка;
— улица Озерный проезд (Семчино);
— улица Озерный проезд (Канищево);
— улица Октябрьская;
— улица Орсовская;
— улица Пирогова;
— улица Полевая (посёлок Канищево);
— улица Преображенская;
— улица Прижелезнодорожная;
— улица Призаводская;
— улица Промышленная;
— улица Путевая;
— улица Садовая (посёлок Недостоево);
— улица Садовая (посёлок Канищево);
— улица Свободы (посёлок Семчино);
— улица Северная;
— улица Сельских Строителей;
— улица Семчин Лоск;
— улица Семчинская;
— улица Советская (посёлок Канищево);
— улица Советская (посёлок Семчино);
— улица Станкозаводская;
— улица Старореченская;
— улица Трехреченская;
— улица Хрюкина;
— улица Чапаева (посёлок Канищево);
— улица проезд Шабулина;
— улица Школьная (посёлок Канищево);
— улица Школьная (посёлок Недостоево);
— улица Школьная (посёлок Семчино);
— улица Энгельса;
Также в администрации сообщили, что на время проведения работ будет снижена подача холодной воды в Московском районе и Дягилеве.