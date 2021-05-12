В Рязани из-за аварии без холодной воды остались десятки улиц

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12 мая в Рязани без холодной воды остались десятки улиц. Об этом информирует администрация Рязании.

Причина отключения воды – авария на водопроводе. Специалисты Водоканала уже приступили к её ликвидации.

До 12.00 воды не будет в доме 12а по улице Дзержинского.

До 17.00 холодное водоснабжение отключили по следующим адресам:

улица Трудовая, дом 13/38, дом 15, дом 17/43, дом 19/42, дом 21, дом 23/39 (частный сектор), дом 12/19, дом 5/8, дом 7,

улица Ломоносова, дом с 46 по 72, дом с 37 по 49 (частный сектор), дом 44, дом 33, дом 23,

улица Бабушкина, дом с 36 по 46, дом с 11 по 21 (частный сектор),

улица 1-й проезд Бабушкина (частный сектор),

улица З. Космодемьянской, дом 31, дом 28/10, дом 30, дом 32, дом 34, дом с 38 по 64, дом с 37 по 63 (частный сектор),

улица 1-й проезд З. Космодемьянской (частный сектор),

улица 2-й проезд З. Космодемьянской (частный сектор),

улица 3-й проезд З. Космодемьянской (частный сектор),

улица Кошевого (частный сектор),

улица Гастелло (частный сектор),

улица Куйбышевское шоссе, дом 16, дом 16 корп. 1, дом 18, дом 18 корп. 1, дом 18 корп. 2, дом 18 корп. 4, дом 18 корп. 3,

улица Декабристов, дом с 12 по 26, дом с 5 по 25, улица Разина, дом с 44 по 52, дом с 45 по 53 (частный сектор);