В Рязани из-за аварии без холодной воды остались десятки улиц

12 мая в Рязани без холодной воды остались десятки улиц. Об этом информирует администрация Рязании.
Причина отключения воды – авария на водопроводе. Специалисты Водоканала уже приступили к её ликвидации.
До 12.00 воды не будет в доме 12а по улице Дзержинского.
До 17.00 холодное водоснабжение отключили по следующим адресам:
- улица Трудовая, дом 13/38, дом 15, дом 17/43, дом 19/42, дом 21, дом 23/39 (частный сектор), дом 12/19, дом 5/8, дом 7,
- улица Ломоносова, дом с 46 по 72, дом с 37 по 49 (частный сектор), дом 44, дом 33, дом 23,
- улица Бабушкина, дом с 36 по 46, дом с 11 по 21 (частный сектор),
- улица 1-й проезд Бабушкина (частный сектор),
- улица З. Космодемьянской, дом 31, дом 28/10, дом 30, дом 32, дом 34, дом с 38 по 64, дом с 37 по 63 (частный сектор),
- улица 1-й проезд З. Космодемьянской (частный сектор),
- улица 2-й проезд З. Космодемьянской (частный сектор),
- улица 3-й проезд З. Космодемьянской (частный сектор),
- улица Кошевого (частный сектор),
- улица Гастелло (частный сектор),
- улица Куйбышевское шоссе, дом 16, дом 16 корп. 1, дом 18, дом 18 корп. 1, дом 18 корп. 2, дом 18 корп. 4, дом 18 корп. 3,
- улица Декабристов, дом с 12 по 26, дом с 5 по 25, улица Разина, дом с 44 по 52, дом с 45 по 53 (частный сектор);
- улица Магистральная, дом 11б.