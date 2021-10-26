В Рязани 80% детских площадок находятся в ненормативном состоянии

На заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы депутаты обсудили результаты обследования детского игрового и спортивного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

В Рязани насчитывается 4077 площадок. В 2019 году изменились требования законодательства к установке детских и спортивных площадок. Обязательным стало наличие ударопоглощающего покрытия.

В рамках приемки образовательных учреждений к новому учебному году проведено обследование 194 спортивных и игровых площадок, расположенных на их территориях. Были своевременно приняты меры по устранению выявленных недостатков и приведению площадок в соответствие с действующими нормами.

Продолжается обследование детских площадок, расположенных во дворах. Выявлено 1075 бесхозных объектов, которые будут приняты в состав муниципального имущества либо демонтированы в случае аварийности. Ведется работа с управляющими компаниями по составлению актов технического состояния площадок, числящихся на их балансе.

По итогам обследования выявлено, что 80% площадок находятся в ненормативном состоянии. Их необходимо либо отремонтировать, либо демонтировать. Одно из предложений — разработать программу, направленную на приведение всех детских площадок в нормативное состояние, и предусмотреть финансирование данных мероприятий при формировании бюджета на будущий год.