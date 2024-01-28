Воскресенье, 28 января, 2024
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В Ростовской области женщина ухаживала за трупом сестры, считая ее живой

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Жительница Ростовской области четыре месяца ухаживала за трупом сестры, считая ее живой, пишет «КВУ Шахты».

По данным издания, женщине так и не удалось смириться с потерей близкого человека.

Умершая перестала появляться во дворе дома в октябре. При этом ее родственница рассказывала соседям, что сестра заболела.

В середине января в доме прорвало трубу. Один из гостей зашел в квартиру и обнаружил мумифицированный труп женщины. Ее смерть была ненасильственной. Сестру покойной отправили в психиатрическую больницу.

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