В Ростовской области выявлены случаи заболевания лихорадкой Ку

Девятнадцать случаев заболевания коксиеллезом (лихорадка Ку), переносчиком которой, в частности, являются клещи и животные, зарегистрированы в текущем году на территории Ростовской области, сообщила РИА Новости руководитель отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Светлана Ненадская.

Лихорадка Ку представляет собой природно-очаговую зоонозную болезнь, протекающую с лихорадкой, поражением легких, часто наличием атипичной пневмонии, гепатита или эндокардита, имеющая склонность к затяжному течению. В природных очагах резервуаром коксиелл являются иксодовые и аргасовые клещи, дикие мелкие млекопитающие. Среди сельскохозяйственных животных основными носителями являются мелкий и крупный рогатый скот.

«В текущем году зарегистрировано 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коксиеллезом в Сальском и Ремонтненском районах Ростовской области… Предыдущий раз это заболевание фиксировалось в регионе в 2001–2002 годах», — сказала собеседница агентства, уточнив, что летальных случаев не зарегистрировано.

По словам Ненадской, всплеск заболеваемости, вероятно, связан с «активной циркуляцией возбудителя во внешней среде». Причины этого в настоящее время изучаются специалистами.

«В целом что касается числа обратившихся за медицинской помощью из-за укусов клещами, в этом году количество обратившихся в ЛПО (лечебно-профилактические организации — ред.) Ростовской области ниже среднего числа обратившихся за период многолетних наблюдений и составляет порядка 3,1 тысячи человек», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что среди клещевых инфекций в текущем году помимо лихорадки Ку в области также выявлены 17 случаев крымской геморрагической лихорадки, четыре случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и один случай заболевания туляремией. Данные болезни, по ее словам, периодически выявлялись в регионе и в предыдущие годы. В области усилен комплекс мероприятий по предупреждению природно-очаговых инфекций.