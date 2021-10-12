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Вторник, 12 октября, 2021
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В Ростовской области автомобилисты выстроились в многокилометровую очередь за картофелем по 35 рублей

Александр Ильин
Фото: соцсети

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В селе Бессергеневка Октябрьского района Ростовской области сотни автомобилей выстроились в очередь за дешёвым картофелем. Об этом сообщает портал «DonDay.ru».

Многокилометровую вереницу машин снял на видео один из очевидцев. 

«Время семи часов еще нет. Кому нужна картошка – приезжайте и становитесь», — комментирует автор ролика. 

По его словам, картофель в селе Бессергеневка стоит 35 рублей, что 2-3 раза дешевле, чем на рынке.

Ранее сообщалось, что в начале октября цены на картофель в Ростовской области выросли на 21% по сравнению с сентябрём, и средняя цена на него, по данным Росстата, составляет 41 рубль. Однако местные жители утверждают, что им приходится брать картофель по 60-70 рублей.

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