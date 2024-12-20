В России запустили первую уникальную установку синхротрона СКИФ

В наукограде Кольцово под Новосибирском запустили первую установку – линейный ускоритель «Сибирский кольцевой источник фотонов». Это один из важнейших этапов реализации масштабного научного проекта, который реализуется по поручению Президента России.
Линейный ускоритель – стартовая ступень ускорительного комплекса синхротрона, где электроны рождаются, группируются в пучок, получают ускорение и энергию 200 миллионов электронвольт.
Установка полностью отечественная. Весь комплекс работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладке сложного оборудования ведёт Институт ядерной физики СО РАН.
«СКИФ» позволит проводить уникальные исследования в самых разных областях науки.
Справка: Центр коллективного пользования «СКИФ» – источник синхротронного излучения поколения 4+. Реализация проекта ведётся в рамках национального проекта «Наука и университеты». Центр представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения.
Уникальные характеристики проекта позволят проводить передовые исследования в таких областях, как химия, физика, материаловедение, биология, геология, гуманитарные науки. Также ЦКП «СКИФ» поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий.