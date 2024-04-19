Пятница, 19 апреля, 2024

В России запущена программа развития для участников специальной военной операции

Автор: 7info

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Фото: Минобороны РФ

Проект «Время героев» реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.

Цель программы – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти и корпорациях.

Ветераны СВО будут учиться современным методам и технологиям управления, командной работе, получат личностное развитие. От Рязанской области в проекте участвуют 8 человек.

Первые участники уже прошли онлайн-тестирование. Его итоги прокомментировал руководитель блока оценочных мероприятий программы Павел Безручко.

«Тестирование завершилось, оно прошло успешно. Из тех участников, которые были допущены, тестирование завершили около 80%. Это отличный показатель, который свидетельствует о высокой мотивации и подготовленности участников, – сказал Павел Безручко. – Уже сейчас могу сказать, что средние баллы, которые получили участники, довольно высокие. Это говорит как о значительном управленческом потенциале участников и ветеранов СВО, так и о высокой степени дисциплины: они смогли, несмотря на сложные условия, собраться, сконцентрироваться и пройти через этот этап».

Он подчеркнул, что участники первого этапа получат информацию об итогах своего участия в отборе 20 мая.

Проект долгосрочный. Бойцы, у которых не было возможности пройти тестирование на первом этапе, смогут это сделать позже. В филиалах Президентской академии будут открыты пункты оценки, куда можно будет прибыть лично в удобную дату до конца года.

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