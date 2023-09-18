В России вступили в силу новые формы отчетности для НКО

С 1 сентября вступил в силу приказ минюста России от 29.03.2023 № 54 «О внесении изменений в приказ Минюста России от 30.09.2021 №185 «О формах и сроках представления в Министерство юстиции Российской Федерации отчетности некоммерческих организаций».

Изменения коснулись следующих форм отчетов:

— о деятельности некоммерческой организации, персональном составе руководящих органов и работников, а также о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников (форма ОН0001);

— о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников (форма ОН0002);

— об объеме денежных средств и иного имущества, полученных общественным объединением от иностранных источников (форма ОН0003).

Информацию следует предоставлять в Управление министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

Изменения направлены на приведение форм отчетности НКО в соответствие с изменениями законодательства в части перечня иностранных источников, установленных Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».