Минпромторг разработал рекомендации об организации оптово-розничных рынков и направил их в регионы. Как сообщил «Известиям» замглавы ведомства Виктор Евтухов, основная цель распространения такого формата — обеспечить продовольственную безопасность страны.

При этом появление объектов в регионах позволит решить сразу несколько задач, пояснил он. Так, фермеры смогут продавать свою продукцию напрямую людям, без перекупщиков; новый канал сбыта позволит им сконцентрироваться на расширении производства. В итоге это позволит снизить цены на сельскохозяйственную продукцию для потребителей, сказал замглавы Минпромторга.

Как следует из рекомендаций, для того чтобы встать за прилавок на таких объектах, не нужно иметь или оформлять ИП или юрлицо. То есть реализовывать свою продукцию смогут в том числе садоводы и огородники. Безопасность продукции будут обеспечивать в том числе лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, которые разместят на объектах.

Пока рано прогнозировать, сколько таких рынков может появиться в стране, считают в Минпромторге. Их создание входит в полномочия локальных органов государственной власти. Субъекты сами определят, сколько нужно таких площадок. При этом единичные объекты, которые выполняют функцию рынков, в стране уже есть, добавили в ведомстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Срок выгодности: в России возрождают оптово-розничные рынки