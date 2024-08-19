Понедельник, 19 августа, 2024

В России собираются принять жёсткие меры в отношении семей мигрантов

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о необходимости введения строгих мер в отношении семей мигрантов в России. В интервью для NEWS.ru он подчеркнул, что присутствие в стране жен и детей иностранных работников создает значительную нагрузку на социальные и транспортные инфраструктуры, а также на системы образования и здравоохранения.

Нилов отметил, что в некоторых школах количество детей-иностранцев уже превышает число русских учеников, что, по его мнению, негативно сказывается на качестве образования для российских детей. В связи с этим он предложил ввести ограничения на послабления режима пребывания всех членов семьи официально работающих в России мигрантов.

По мнению депутата, безвизовый режим, который действует в стране, должен в первую очередь распространяться на туристов и гостей, а не на тех, кто приезжает на длительное проживание.

Нилов подчеркнул, что проблема требует немедленного решения и призвал к ужесточению правил пребывания для семей мигрантов, чтобы избежать дальнейших социальных проблем.

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