В России просят запретить поставки пива из недружественных стран

Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил запретить поставки пива в Россию из недружественных стран, пишут «Известия».
Депутат направил соответствующее обращение премьер-министру Мишустину. По его словам, лидером экспорта пива в РФ в прошлом году стала Германия, активно поставляющая оружие ВСУ. В тройку также вошли Литва и Латвия, занимающие антироссийскую позицию.
Политик отметил, что наращивают ввоз напитка в Россию именно недружественные страны, зарабатывая на этом миллионы.
В связи с этим в письме депутат просит рассмотреть возможность дополнения перечня запрещённой к ввозу продукции пивом.