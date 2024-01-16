Вторник, 16 января, 2024
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В России просят запретить поставки пива из недружественных стран

7info
Изображение от Freepik
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Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил запретить поставки пива в Россию из недружественных стран, пишут «Известия».

Депутат направил соответствующее обращение премьер-министру Мишустину. По его словам, лидером экспорта пива в РФ в прошлом году стала Германия, активно поставляющая оружие ВСУ. В тройку также вошли Литва и Латвия, занимающие антироссийскую позицию.

— Пиво — это практически такой же важный экспортный товар для Германии, как яблоки для Польши, — цитируют «Известия» Диденко. — Но ввоз яблок мы ограничили, а вот пива пока нет.

Политик отметил, что наращивают ввоз напитка в Россию именно недружественные страны, зарабатывая на этом миллионы.

В связи с этим в письме депутат просит рассмотреть возможность дополнения перечня запрещённой к ввозу продукции пивом.

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