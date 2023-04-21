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Пятница, 21 апреля, 2023
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В России продажи лекарств для потенции выросли на 40%

Photo by form PxHere
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Photo by form PxHere

В России продажи препаратов для потенции в первом квартале 2023 года выросли почти на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие сведения приводят «Известия» со ссылкой на «Честный знак», организацию, которая отслеживает оборот лекарств.

Жители России приобрели более 2,5 млн упаковок таких средств. На лекарства для потенции рем потратили 1,8 млрд рублей.

Чаще всего лекарства для решения проблем с потенцией покупали жители столичного региона, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Магаданской области и Москвы.

Проблемы с эрекцией всё чаще начинают испытывать молодые мужчины. Это вызвано отсутствием физической нагрузки, наличием вредных привычек и ростом уровня стресса. Также на потенцию негативно повлиял коронавирус.

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