В России предложили наладить массовое восстановление б/у запчастей

Депутаты четырех комитетов Госдумы обратятся в кабмин с предложением создать индустрию массового восстановления и использования б/у автозапчастей. Проект письма с этими инициативами на имя председателя правительства Михаила Мишустина есть у «Известий».

Глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил, что с таким предложением планируется обратиться в правительство. Скорее всего, его направят на следующей неделе, добавил депутат. Он также поддержал концепцию.

В документе указано: в России такая индустрия практически отсутствует, а в условиях жестких экономических санкций это может стать одной из основных причин массового выхода автомобилей из строя. Кроме того, во многих зарубежных странах сектор восстановления и использования б/у запчастей широко развит и поддерживается государством.

Среди основных инициатив депутатов — урегулировать порядок утилизации машин с повторным использованием запчастей; обязать производителей автомобилей на территории России также заниматься восстановлением комплектующих; сформировать требования к таким предприятиям и ввести порядок маркировки обновленных деталей.

Создание производства по восстановлению б/у запчастей позволит снизить зависимость от поставок деталей из-за рубежа, подчеркнул президент РСА Евгений Уфимцев. Он поддержал инициативы депутатов.

Вопросы вызывает надежность таких компонентов и технологичность их производства, все это может повлиять на безопасность автомобилей, считает представитель «Автоваза». Однако создание специальной индустрии по восстановлению деталей и контроль способны значительно сократить эти риски, отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.

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Автозамена: в России хотят наладить массовое восстановление б/у запчастей