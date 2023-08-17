Четверг, 17 августа, 2023
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В России предлагают запретить размещение АЗС вблизи ТЦ и жилых домов

7info

В Госдуме просят ввести запрет на размещение этих объектов рядом с местами массового скопления людей. Такое обращение в адрес премьера Михаила Мишустина после трагедии в Дагестане направил зампред комитета по безопасности ГД Анатолий Выборный. С документом ознакомились «Известия».

«Считаю целесообразным оперативно рассмотреть вопрос о запрете размещения автозаправок вблизи жилых домов, торговых центров и других мест массового скопления людей. Такое соседство потенциально очень опасно. Очевидно, действующих нормативов дистанции от АЗС до различных городских объектов — от 25 до 200 м — недостаточно, так как гибнут люди», — пояснил депутат «Известиям».

По его словам, риски повторения подобных трагедии в Дагестане ситуаций усугубляются особенно в современных условиях. Инициативу поддерживают в комитете по экономической политике ГД.
«Согласен с тем, что такое размещение АЗС вблизи жилых домов нужно запретить. Например, в советское время все заправки были вынесены за черту города. Но потом их стали размещать где попало. Однажды в Москве я увидел АЗС на Бережковской набережной чуть ли не на проезжей части, рядом с жилыми домами. Потом ее, правда, убрали», — заявил «Известиям» первый зампред комитета Николай Арефьев.
По его словам, инцидент в Дагестане — просто вопиющий, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций нормативы необходимо изменить. Даже в Москве достаточно пустырей в центре города, где АЗС можно поставить без ущерба интересов населения, полагает депутат.
В некоторых регионах России есть заправки, против размещения которых выступали граждане из-за их близости к жилым домам, торговым центрам или детским площадкам. Об этом сообщали региональные СМИ в Рязани, Карелии, Воронеже, Оренбурге, Сургуте.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Соблюсти станцию: в России хотят запретить АЗС рядом с ТЦ и рынками

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