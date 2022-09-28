В России появился Совет по профессиональным квалификациям в сфере культуры

В Министерстве культуры России сообщили о формировании с одобрения Национального совета при президенте РФ новой структуры — Совета по профессиональным квалификациям. Об этом сообщает Газета «Культура».

Возглавила Совет замминистра культуры Надежда Преподобная. Она отметила, что новая структура будет основным связующим звеном между работодателями и работниками отрасли. Совет также будет участвовать в формировании и реализации кадровой политики Минкульта страны.

Надежда Преподобная: «Основными задачами СПК в сфере культуры будут организация разработки отраслевых профессиональных стандартов, содержащих квалификационные требования и компетенции работников, и оценка квалификации работников отрасли. Кроме того, он призван осуществлять мониторинг отраслевого рынка труда и сопровождать внедрение профстандартов в подведомственных учреждениях»

Базовая организация СПК — Национальный союз содействия сохранению и использованию объектов культурного наследия «Культурное наследие». Он рекомендовал консолидировать профессиональное сообщество, чтобы создать в совете отраслевые комиссии по профессиональным областям, относящимся к его ведению.

В состав новой структуры вошли сотрудники РГДБ, РНБ, Академии имени Строганова, РГАНТД, МГСУ, Института археологии РАН, Профсоюза работников культуры и других организаций.