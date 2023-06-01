Четверг, 1 июня, 2023
На главнуюНовости мира

В России появилась возможность подать жалобу финомбудмену через МФЦ

7info

Как рассказал в интервью «Известиям» главный финуполномоченный Юрий Воронин, сейчас в Ульяновске и еще паре городов проводится эксперимент по подаче заявления ему через МФЦ. В июне он начнется и в Орле.

«Если удастся принять такую систему и распространить ее на всю страну, мы бы четко идентифицировали обращающегося, поскольку в процессе задействован паспорт. Будем работать, поскольку нас беспокоит рост бумажной формы. Институт финуполномоченного задуман для того, чтобы потребитель получил возмещение, а в итоге оно достается профессиональным предпринимателям, которые покупают за бесценок право требования», — сказал Воронин.

Он пояснил, что в прошлом году 56% обращений в Службу финуполномоченного было подано в электронной форме, 44% — в бумажном виде.

«Когда мы стартовали, пропорция была иная — 90% на 10%. То есть мы видим, что резко выросло количество обращений на бумаге. Это связано с тем, что мы начали проводить идентификацию для дистанционной формы. Не хотят проходить идентификацию автоюристы, которые подают обращения под видом потребителя, не желая легализовываться и платить за это 15 тыс. рублей. Это очень плохая практика. В современную эпоху цифровизации снова возвращается бумага», — добавил он.

Главный финуполномоченный затруднился сказать, когда подача заявлений через МФЦ распространится по всей стране.

«В принципе вопрос простейший: надо, чтобы региональные власти дали свое согласие на включение этой услуги в МФЦ, а для этого идеолог этой системы — Минэк должен провести работу с ними», — пояснил собеседник «Известий».

По словам Юрия Воронина, проблема состоит в том, что негосударственным структурам нужно платить за включение их услуг в деятельность МФЦ. Для этого придется увеличивать ставку взносов, которые платят финансовые организации в Службу финомбудсмена. При этом они недовольны даже нынешним уровнем взносов.

«Через пилоты мы пытаемся доказать, что нужно вводить такой формат подачи заявлений», — заявил главный финомбудсмен.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: 

«Если ты бедный банк, нечего тебе делать на этом рынке»

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Рязанцев приглашают на благотворительный кинопоказ

В поддержку детей, которые воспитываются в детских домах, некоммерческая организация «ПроДетство» проводит благотворительный кинопоказ.

Во время пожара в Сасовском районе погиб мужчина

На место происшествия выезжали 3 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В Рязани дан старт летнему футбольному сезону 2023 года

30 мая на стадионе «Спартак» состоялось торжественное открытие Чемпионата и Кубка города Рязани по футболу сезона 2023 года.

Губернатор сообщил о непрекращающемся обстреле Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил новые подробности обстрела Шебекино со стороны ВСУ.

Фалалей Огуречник 2 июня: почему по народным приметам нельзя стричь волосы?

В народном календаре дата 2 июня отмечена как день Фалалея Огуречника.

Рабочий погиб, пытаясь потушить задевший высоковольтные провода автомобиль

Жительница Редино рассказала: погибший завершил смену утром, но продолжил работать, так как напарник не вышел.

В Рязани полицейские устроили погоню за мотоциклистом на улице Новосёлов

Пользователи соцсети отметили хорошую физическую форму инспектора.

Женщина с ребёнком на коленях за рулём авто промчалась по дороге под Рязанью

По словам автора, скорость автомобиля составляла 130 километров в час.

В Дягилеве на выезде из военного городка произошло ДТП

На месте работают сотрудники ГИБДД.

В Торгово-промышленной палате Рязанской области презентовали транспортно-логистические услуги на железной дороге

31 мая в торгово-промышленной палате (ТПП) Рязанской области впервые состоялся круглый стол, посвященный перевозкам грузов по железной дороге и развитию транспортно-логистических сервисов в регионе.

Депутат из Рязанской области Хубезов попросил освободить его от должности главы комитета Госдумы по охране здоровья

Парламентарий аргументировал свою просьбу тем, что часто бывает в зоне СВО.

Рязанский губернатор поручил Минздраву еженедельно предоставлять ему отчёты о диспансеризации населения

Глава региона отмечает: современная медицина в силах справиться с онкологией, если она выявлена на ранних стадиях.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации