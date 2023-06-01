В России появилась возможность подать жалобу финомбудмену через МФЦ

Как рассказал в интервью «Известиям» главный финуполномоченный Юрий Воронин, сейчас в Ульяновске и еще паре городов проводится эксперимент по подаче заявления ему через МФЦ. В июне он начнется и в Орле.

«Если удастся принять такую систему и распространить ее на всю страну, мы бы четко идентифицировали обращающегося, поскольку в процессе задействован паспорт. Будем работать, поскольку нас беспокоит рост бумажной формы. Институт финуполномоченного задуман для того, чтобы потребитель получил возмещение, а в итоге оно достается профессиональным предпринимателям, которые покупают за бесценок право требования», — сказал Воронин.

Он пояснил, что в прошлом году 56% обращений в Службу финуполномоченного было подано в электронной форме, 44% — в бумажном виде.

«Когда мы стартовали, пропорция была иная — 90% на 10%. То есть мы видим, что резко выросло количество обращений на бумаге. Это связано с тем, что мы начали проводить идентификацию для дистанционной формы. Не хотят проходить идентификацию автоюристы, которые подают обращения под видом потребителя, не желая легализовываться и платить за это 15 тыс. рублей. Это очень плохая практика. В современную эпоху цифровизации снова возвращается бумага», — добавил он.

Главный финуполномоченный затруднился сказать, когда подача заявлений через МФЦ распространится по всей стране.

«В принципе вопрос простейший: надо, чтобы региональные власти дали свое согласие на включение этой услуги в МФЦ, а для этого идеолог этой системы — Минэк должен провести работу с ними», — пояснил собеседник «Известий».

По словам Юрия Воронина, проблема состоит в том, что негосударственным структурам нужно платить за включение их услуг в деятельность МФЦ. Для этого придется увеличивать ставку взносов, которые платят финансовые организации в Службу финомбудсмена. При этом они недовольны даже нынешним уровнем взносов.

«Через пилоты мы пытаемся доказать, что нужно вводить такой формат подачи заявлений», — заявил главный финомбудсмен.

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