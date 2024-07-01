В России подорожают водка, бренди и коньяк

По словам сенатора Ольги Епифановой, во втором полугодии 2024 года ожидается незначительное повышение цен на водку, бренди и коньяк в российских магазинах. Об этом пишет «Газета.ру».

Цены на водку могут вырасти на 17–50 рублей в зависимости от бренда. Стоимость коньяка и бренди увеличится на 30–40 рублей и более.

«По карману такое подорожание точно не ударит, особенно в случае с обычным потребителем. Хотя в случае с дорогими сортами коньяка цены могут увеличиться до 15%. Особенно если речь идёт о ввозной продукции», — отметила сенатор.

Она также подчеркнула, что спрос на водочную продукцию в последнее время всё меньше зависит от изменения цен. Это связано с тем, что люди начали заменять водку на самогон ещё с момента роста курса доллара выше 30 рублей. Самогонка, которая продаётся сейчас даже в сетевых магазинах, имеет достаточно высокое качество.

Сенатор также отметила, что сейчас как дачники, так и жители деревень активно занимаются производством самогона для личного потребления. Они научились хорошо очищать и настаивать самогон на различных ингредиентах, таких как молодые ветки берёзы, хвойные веточки, бадьян или кора дуба.

С 1 июля 2024 года розничные цены на алкоголь крепостью более 28 процентов повысились. Например, стоимость водки увеличилась с 281 до 299 рублей за пол-литра, коньяка — с 517 до 556 рублей, а бренди — с 375 до 403 рублей.