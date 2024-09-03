В России подорожают холодильники и ноутбуки

Холодильники и ноутбуки в России могут подорожать осенью на 20 процентов, пишет «Парламентская газета».

В преддверии начала учебного года крупные сети магазинов бытовой техники и электроники традиционно объявляют распродажи, предлагая значительные скидки на ноутбуки, планшеты и наушники. Однако уже вскоре после завершения акций ряд товаров может подорожать на 15—20 процентов. Об этом сообщили представители одной из крупнейших компаний в сфере розничной торговли электроникой и бытовой техникой.

Основными причинами возможного подорожания называют изменение курса валют, рост стоимости контейнерных перевозок и повышение ключевой ставки, что напрямую влияет на производителей и себестоимость продукции. Особенно подорожать могут импортные товары, которые зависят от колебаний на мировом рынке. «Парламентская газета» проанализировала, какие товары попадают в зону риска.

Рост цен на импортную технику

Согласно данным Росстата, за последний год средняя цена на холодильники в России увеличилась на 5,2 процента — с 39 100 рублей в июле 2023 года до 41 300 рублей в июле 2024 года. Стоимость ноутбуков за этот же период выросла с 42 400 до 44 500 рублей. Такие товары как электрочайники, стиральные машины и пылесосы, либо остались в прежней ценовой категории, либо их стоимость изменилась незначительно. Смартфоны, напротив, подешевели с 17 400 рублей до 16 500 рублей.

Несмотря на общую тенденцию к удорожанию, ретейлеры отмечают снижение цен на определенные категории товаров. Так, по их данным, средняя цена на ноутбуки в России в августе 2024 года снизилась до 61 500 рублей по сравнению с 62 300 рублями в августе 2023 года. Во многом это связано с активными акциями и предложениями, которые проходят в конце лета — скидки, кешбек и рассрочка без первого взноса привлекают покупателей.

Прогнозы на осень: импортная техника под угрозой

В одной из крупнейших российских компаний сообщили, что осенью может наблюдаться рост цен на ряд товаров, особенно импортных. К примеру, техника, запасы которой на складах ограничены, или которая была закуплена по более высоким ставкам.

Ретейлеры указывают на несколько факторов, способствующих росту цен: увеличение стоимости логистики, как контейнерной, так и авиа, ослабление рубля и повышение ключевой ставки. В основном, импортная техника поступает в Россию через Казахстан, Армению и Белоруссию, закупается в Саудовской Аравии. На российский рынок поставляется техника из Китая, Германии, Италии и Турции, включая холодильники, стиральные машины, электрочайники, кондиционеры и другие товары.

Ситуация на рынке смартфонов остается сложной: большинство устройств, представленных в России, — китайского производства. Исключение составляют некоторые бренды, которые продолжают поставки через серые каналы, однако такие устройства не сопровождаются официальной технической поддержкой.

Эксперты рекомендуют покупателям заранее планировать приобретения техники, чтобы избежать повышения цен и воспользоваться действующими скидками и акциями.