Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил «Лента.ру», что конфликт между Украиной и Россией вряд ли закончится до конца 2024 года. Он считает, что это будет сложно сделать из-за позиций сторон.

Чепа вспомнил «план победы» президента Украины Владимира Зеленского. Он думает, что этот план не может быть выполнен. По мнению Чепы, Зеленский сам не верит в его реализацию.

Депутат считает, что Зеленский говорит о плане победы, чтобы снять с себя ответственность. Он перекладывает её на США, которые могут обвинить в невыполнении обязательств по поставкам оружия.

Чепа добавил, что возможность закончить конфликт была всегда, но Запад хотел его затянуть. Депутат думает, что до конца года вряд ли что-то изменится.

Зеленский говорил, что конфликт должен закончиться в 2024 году. Он назвал свою «формулу мира» единственным способом урегулирования.