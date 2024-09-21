Суббота, 21 сентября, 2024

В России назвали возможный срок завершения СВО

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Изображение от freepik

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил «Лента.ру», что конфликт между Украиной и Россией вряд ли закончится до конца 2024 года. Он считает, что это будет сложно сделать из-за позиций сторон.

Чепа вспомнил «план победы» президента Украины Владимира Зеленского. Он думает, что этот план не может быть выполнен. По мнению Чепы, Зеленский сам не верит в его реализацию.

Депутат считает, что Зеленский говорит о плане победы, чтобы снять с себя ответственность. Он перекладывает её на США, которые могут обвинить в невыполнении обязательств по поставкам оружия.

Чепа добавил, что возможность закончить конфликт была всегда, но Запад хотел его затянуть. Депутат думает, что до конца года вряд ли что-то изменится.

Зеленский говорил, что конфликт должен закончиться в 2024 году. Он назвал свою «формулу мира» единственным способом урегулирования.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Шестимесячная девочка умерла в кроватке после кормления смесью

В Рязани провели рейд по иностранцам: 6 человек поставили на воинский учёт, 4 решили служить в армии

Адский огонь обрушился на украинских разведчиков

Мигрант изнасиловал дочь участника СВО и отделался тремя с половиной годами тюрьмы

Картаполов рассказал, как пройдёт осенний призыв в России

Сотрудники ГИБДД проводят масштабную операцию в Рязани 21 сентября

Каких людей ожидает кризис в 2025 году

Рязанцы не могут пользоваться остановкой из-за поселившегося там бомжа

Три пристани, кафе, маяк и амфитеатр должны появиться на набережной в Рязани.

Опубликованы новые фото рязанских новобрачных

В Рязани перекроют движение транспорта по улице Боголюбова

В Канищеве перевернулась легковушка, пострадал человек