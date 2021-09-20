В России начала действовать новая методика расчёта ОСАГО

В России начала работать новая методика оценки затрат на ремонт автомобилей по ОСАГО. Её утвердил Центробанк, пишет «Газета.ру».

Для расчёта ущерба будет работать ещё больше справочников. Их привяжут к регионам и планируют чаще обновлять.

Также справочники вынесут на общественное обсуждение, оно станет доступным на сайте Российского союза автостраховщиков. Все желающие смогут высказать своё мнение о стоимости автозапчастей и ремонта.

Отметим, что для каждого региона теперь действует свой реестр стоимости запчастей. При его формировании учтут цены и детали в интернет-магазинах.

В обновлённый перечень внесут автомобили, по котором в 2020 году заключили не менее 15 тысяч договоров ОСАГО. Также введут региональные коэффициенты, их будут рассчитывать для каждой марки отдельно. За счёт этого автостраховщики хотят сократить число судебных разбирательств, в которых автовладельцы жалуются на заниженные выплаты.