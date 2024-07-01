В России начала действовать новая статья УК с наказанием до семи лет тюрьмы

С 1 июля в России вступает в силу закон, согласно которому за нарушение антитеррористических мер безопасности объектов предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Об этом пишет «Газета.ру».

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уголовная ответственность наступает в том случае, если виновное лицо привлекалось к административной ответственности за подобные нарушения два и более раза в течение 180 дней.

Если в результате преступления причинён ущерб в размере более одного миллиона рублей или нанесён серьёзный вред здоровью человека, наказание может быть представлено в виде уголовного штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за полгода. Кроме того, виновному грозит лишение свободы на срок до трёх лет и запрет занимать определённые должности.

В случае гибели одного человека тюремный срок увеличивается до пяти лет, нескольких — до семи лет.