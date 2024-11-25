Понедельник, 25 ноября, 2024
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В России могут ввести штрафы до 500 тысяч за продажу энергетиков детям

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Валерия Мединская
Изображение от fanjianhua на Freepik

Правительство России предложило доработать законопроект о запрете на продажу энергетиков несовершеннолетним. В частности решено ввести штрафы до 500 тысяч рублей за продажу несовершеннолетним энергетиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

Президент Владимир Путин в августе подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Согласно закону, власти регионов смогут сами ограничивать время и места продажи таких напитков. Также если у продавца возникнут сомнения в возрасте покупателя, он имеет право потребовать документ для подтверждения совершеннолетия клиента.

Штрафы за нарушение закона планируют ввести с 1 марта 2025 года, одновременно со сроком начала действия закона о запрете на продажу энергетиков несовершеннолетним. Нарушителям грозят штрафы в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для физлиц, от 100 тыс. до 200 тыс. для должностных лиц, от 300 тыс. до 500 тыс. руб. для юрлиц.

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