В России изменяется порядок выдачи загранпаспартов

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С 30 мая в силу вступает новый порядок выдачи загранпаспортов. Об изменениях россиян проинформировала «Парламентская газета».

Согласно новому регламенту МВД, граждане, проживающие за пределами РФ, смогут получать загранпаспорта. Однако для этого им придётся ехать в Россию.

Срок выдачи для подавших заявление по месту жительства — один месяц. Три месяца паспорт готовиться будет для тех, кто решил оформить его по месту пребывания.

Госпошлина для оформления паспорта старого образца — две тысячи рублей. Документ нового образца обойдётся в пять тысяч рублей. От выплаты госпошлина освободят тех, кто утратил или испортил загранпаспорт в период ЧС.