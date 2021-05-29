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Суббота, 29 мая, 2021
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В России изменяется порядок выдачи загранпаспартов

7info7
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С 30 мая в силу вступает новый порядок выдачи загранпаспортов. Об изменениях россиян проинформировала «Парламентская газета».

Согласно новому регламенту МВД, граждане, проживающие за пределами РФ, смогут получать загранпаспорта. Однако для этого им придётся ехать в Россию.

Срок выдачи для подавших заявление по месту жительства — один месяц. Три месяца паспорт готовиться будет для тех, кто решил оформить его по месту пребывания.

Госпошлина для оформления паспорта старого образца — две тысячи рублей. Документ нового образца обойдётся в пять тысяч рублей. От выплаты госпошлина освободят тех, кто утратил или испортил загранпаспорт в период ЧС.

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