В Роспотребнадзоре напомнили о способах борьбы с гепатитом

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В среду, 28 июля, в рамках Всемирного дня борьбы с гепатитом в Роспотребнадзоре напомнили основные способы профилактики инфекции.

При гепатите поражается печень. В общей сложности ученые обнаружили пять вирусов, которые могут быть опасны для человека: A, B, C, D, E.

Гепатит A и E передают через грязные продукты, воду и руки. В этом случае у человека наблюдается желтуха, чрезмерная утомляемость, тошнота, рвота и боли в области живота.

Остальные же вирусы передаются через кровь. Чаще всего человек заражается при инъекционном введении наркотиков. Однако риск подхватить инфекцию есть и во время использования нестерильного инструмента при нанесении татуировок, пирсинге, маникюре и педикюре. Незащищенный половой контакт и неправильное переливание крови также может привести к гепатиту.

Для предотвращения заражения вирусом A и E необходимо употреблять чистые продукты и питьевую воду. Стоит следить за личной гигиеной.

Самый надежный способ защиты от гепатитов A и B — вакцинация. Прививки против этих вирусов эффективны, безопасны и применяются в большинстве стран мира в течение многих лет.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили о вспышке гепатита А в Рязани. После эту информацию прокомментировали в региональном Минздраве и Роспотребнадзоре.