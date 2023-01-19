В Роскачестве рассказали о необычных способах применения старого смартфона

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества назвали 12 способов вдохнуть новую жизнь в старые смартфоны Android.

1. Универсальный смарт-пульт

Даже самый простенький смартфон Android имеет достаточную мощность, чтобы служить «умным» пультом дистанционного управления для техники дома и в офисе. Для этого загрузите на свой старый телефон приложения типа Nest, Hue и т.п., подходящие для управления домашней или офисной техникой.

2. Беспроводная камера

Зачем покупать новую веб-камеру, когда у вас есть старый телефон Android? Установите специальное приложение, например, IP Webcam, и зафиксируйте в неприметном месте у себя дома. Расширенные функции приложения также позволят вести видеозапись и реагировать на движения.

3. Станция ВКС

Используйте старый смартфон как станцию видеоконференцсвязи. Установите на Android-устройстве приложение выбранной вами платформы для видеочатов — Zoom, «Яндекс.Телемост», Skype или какой-либо другой. Поместите смартфон в док-станцию ​​на своем столе дома или в конференц-зале. Поздравляем: вы только что создали постоянную точку доступа для виртуального общения теа-а-тет.

Имея несколько старых телефонов и планшетов, вы можете создать целую систему видеоконференцсвязи для дома или офиса.

4. Окно в мир

Скачайте приложение типа «Веб-камеры Земли онлайн», Webcams online 24/7 или другое подобное из магазина Google Play. В одно касание вы получите доступ к списку камер прямых трансляций по всему миру — панорамы оживленных мегаполисов, виды дикой природы, обзоры со спутников и другие захватывающие места и перспективы.

5. Цифровая фоторамка

Пусть приятные моменты всегда будут с вами! Купите недорогую подставку под телефон, подключите его к зарядному устройству и перед вами облачная фоторамка. Можно поставить дома на полке или на рабочем столе в офисе. Используете функцию «Слайд-шоу» в выбранном фоторедакторе, чтобы установить цикличный показ ваших фотографий.

6. Электронная книга

Загрузите на старое Android-устройство приложения для чтения книг и используйте гаджет в поездках.

7. Настольный календарь и планировщик

Установите старое устройство на рабочий стол и используйте его как личный календарь. Можно использовать, например, приложение «Календарь» от Google, ему доступны манипуляции со множеством элементов, которые помогут организовать дела и упорядочить расписание. Вы можете поискать в Google Play Store другие бесплатные приложение типа «Простой календарь» и других, которые предоставляют пользователям графически настраиваемый интерфейс с напоминаниями о днях рождениях, заметках о графиках работы и даже календарем лунных дней.

8. Инструмент для обучения детей

Если для вас смартфон может показаться устаревшим, то по меркам малышей, гаджет по-прежнему является первоклассной техникой. Поэтому превратите его в полезный образовательный инструмент. Закачайте несколько полезных приложений на ваш старый Android. А приложения родительского контроля позволяют выставить нужные ограничения на используемый смартфон.

9. Часы и будильник

Найдите параметр «Заставка» в разделе «Дисплей» в настройках вашей системы и выберите там часы. Установите понравившееся оформление, и шикарные часы для вашего стола или тумбочки готовы.

10. Карманная игровая приставка

Можно использовать старый смартфон исключительно для игр. Закачайте те игры, которые позволяет объем памяти и мощность гаджета — карманный тетрис или портативный Game Boy своими руками.

11. Продайте его

Если ваш аппарат в хорошем состоянии и прилично выглядит, вполне можно попробовать продать его как б\у на одной из онлайн-досок. Но даже если он и неважно выглядит, его могут приобрести на запчасти. В любом случае, обязательно выполните полный сброс настроек и удалите все данные перед продажей.

12. Утилизируйте

​​​​​​​С 1 марта 2022 года в России запретили выбрасывать смартфоны, ноутбуки и прочие электронные девайсы в обычные мусорки. Гаджеты необходимо отнести в специально отведенные места. Кроме того, некоторые магазины предлагают услугу трейд-ин — сдать старое устройство взамен на скидку для покупки нового.