В «РМПТС» сообщили новые адреса отключения горячей воды в Рязани

В рамках подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов в Рязани проводятся планово-профилактические работы. В связи с этим будет временно прекращена подача горячего водоснабжения (ГВС) по следующим адресам:

Срок отключения: с 21 мая по 3 июня

Перечень адресов:

1-й Тракторный проезд: д. 6, 7, 8, 9

3-й Тракторный проезд: д. 7

4-й Мервинский проезд: д. 2/27

6-й Коломенский проезд: д. 7/30

ул. Великанова: д. 1к1, 1к6, 2, 3, 3к1, 4, 5, 6, 7к1, 8, 8к1, 10, 10к1, 10к2, 10к3, 11, 11к1, 11к2, 11к3, 12, 12к1, 12к2, 13, 14, 14к1, 15, 16, 16к1, 16к2, 16к3, 17, 18, 19

ул. Вишнёвая: д. 28/4, 30, 32, 34/2

ул. Западная: д. 8

ул. Коломенская: д. 1а, 3

ул. Комбайновая: д. 1/5, 2/7, 13, 13к1, 13к2, 21, 21к1, 22к1, 24, 26, 28

ул. Костычева: д. 2, 2к1, 6, 6к1, 6к2, 7, 7к1, 7к2, 8, 8к1, 9, 10, 10к1, 10к2, 12, 12к1, 14, 14к1, 14к2, 16, 16к1

ул. Крупской: д. 2/14, 3, 3к1, 3к2, 4, 5, 5к1, 5к2, 5к3, 8, 8к1, 8к2, 9, 9А, 10, 10к1, 10к2, 11, 12к1, 12к2, 13, 14, 14к1, 14к2, 15/18, 16, 16к1, 17, 18, 18А, 18к1, 19к1, 19к2, 19к3, 21, 21к1, 22, 23, 28

ул. Лесопарковая: д. 8к1, 10, 10к1, 10к2, 12к1, 12к3

ул. Мервинская: д. 164, 164А

Московское шоссе: д. 35, 35к1, 39, 39к1, 39к2, 39к3, 39к4, 39к5, 41к1, 41к2, 45, 45к1, 45к2, 47, 47к1, 49, 51/2, 53, 55, 57, 59, 61, 63

ул. Народный бульвар: д. 4, 12, 12к1, 14, 16

ул. Новаторов: д. 1/4, 2, 2к1, 2к2, 2к3, 3, 4, 5, 5к1, 6, 7, 8, 9, 9к1, 10, 11, 11к1, 12, 13, 15, 15к1, 17, 17к1, 19, 19к1, 19к2, 19к3, 23, 25, 27, 27б, 29

проезд Речников: д. 1, 1А, 1Б, 1В, 4

ул. Рыбацкая: д. 4

ул. Сельскохозяйственная: д. 14

ул. Юбилейная: д. 1к1, 1к2, 2, 2к1, 2к2, 3, 3к1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15А, 16, 16к1, 17, 18, 19

Объекты социальной сферы:

Детские сады: № 22, 66, 103, 106, 108, 110, 115, 128, 134

Школы: № 26, 47, 53, 55, 60, 61

Детская поликлиника: № 6

Если у вас возникли вопросы или требуется дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с МУП «РМПТС» по телефону: 55-05-86

Информация о плановых отключениях размещена в личных кабинетах на порталах ГИС ЖКХ и Госуслуги.

Сроки проведения работ могут быть скорректированы по согласованию с администрацией города Рязани.