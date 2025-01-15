В Ряжске мужчина грозился зарезать свою внучку ножом

В Ряжске мужчина 65лет в нетрезвом состоянии угрожал зарезать свою внучку. Об этом в полицию сообщила мама девушки.

По предварительной информации УМВД по Рязанской области, пенсионер взял нож и угрожал им своей внучке. Причиной такого поведения стал упрек со стороны 18-летней девушки в неподобающем поведении дедушки. Испуганная внучка спряталась.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ. Пенсионеру грозят принудительные работы на срок до 2 лет либо лишение свободы на срок до 2 лет.