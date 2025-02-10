В РязГМУ возродили молодежное православное общество

В Рязанском государственном медуниверситете возрождается деятельность молодежного православного общества. Об этом сообщает Рязанская епархия на своем сайте.
Православное общество на базе университета было создано несколько лет назад с целью консолидации православных студентов и выпускников, имеющих общие взгляды на жизнь, активно интересующихся вопросами духовного развития, добровольчества. Датой его возрождения можно считать 8 февраля. В этот день единомышленники из числа студентов-медиков побывали в храме праведного Иоанна Кронштадтского в Рязани, где для них провел экскурсию клирик храма священник Петр Гевурян.
Батюшка рассказал об устройстве и истории храма, в том числе нижней церкви в честь Архангела Божия Михаила. За чашкой чая молодежь во главе со священником обсудила задачи православного общества, планы на будущее. Среди них – проведение регулярных встреч с беседами об актуальных духовных и других вопросах. Кроме того, речь шла о перспективах организации совместных паломнических поездок и о волонтерской деятельности.
Всех желающих из числа студентов Медуниверситета приглашают присоединяться к православному молодежному обществу вуза.