В Рязанском театре драмы поставили комедию «Доходное место»

В пятницу, 27 января, в Рязанском театре драмы состоится премьера спектакля по комедии А.Н. Островского «Доходное место». Написанная в 1856 году, пьеса актуальна до сих пор. Возможно, именно поэтому, действие происходит в условном времени и пространстве. Ни костюмы, ни декорации не раскрывают нам эпоху, в которую зрители переносятся по воле режиссёра постановки Арсения Кудри. Мы не знаем, где и когда происходит действие, может, 100 лет назад, а может, здесь и сейчас – в доме на соседней улице, где живёт стареющий богатый чиновник с молодой женой, или бедные молодожёны, или самая настоящая «Яжмать».

Главный герой – Василий Жадов (Дмитрий Рахманин), человек образованный, гордый, свободолюбивый, мечтающий жить честным трудом, без взяток и протекций. Право «глядеть всякому в глаза прямо, без стыда, без тайных угрызений» для него дороже всех материальных благ, карьерного роста и общественного мнения. Жадов уверен, что и возлюбленная Полина (Екатерина Кишева) разделит его убеждения и будет счастлива жить скромно, но честно.

Его полная противоположность – Белогубов (Андрей Блажилин), человек, звёзд с неба не хватающий и прямо об этом говорящий. Но Белогубов знает, что главное в жизни – не происхождение, не образование, не принципы, а умение угодить начальству, чтобы получить то самое доходное место. Тогда и жениться можно, а иначе, кто же за него дочь отдаст? Да и невеста Юленька (Полина Бабаева) прямо говорит, что даром мужа любить не за что.

Из двух молодых людей и богатый дядя Жадова Вышневский (Владимир Рыжков), и старый чиновник Юсов (Юрий Борисов) выбирают услужливого и покладистого Белогубова. В итоге семья Белогубовых процветает, даёт обеды, заказывает заграничные наряды и даже помогает сестре и матери. Жадовы же живут бедно, настолько, что родные презирают Полину за то, что не смогла воспитать мужа, заставить работать и зарабатывать. «Умел жениться, умей и содержать!», – считает мать Полины Фелисата Герасимовна (Анна Дёмочкина). Жена, по её мнению, нужна для того, чтобы её наряжать и боготворить. Не в горничные же она своих дочерей готовила, не для того, чтобы они на рынок бегали да щи варили. Удивительно, но нельзя сказать, чтобы этот образ и взгляды «Яжматери» устарели. Идеи Кукушкиной сегодня звучат, пожалуй, не менее актуально и узнаваемо, чем в позапрошлом веке.

Актуальность произведения подчёркивается и внешним обликом героев. Здесь вам и спортивный костюм Жадова, и джинсы Юленьки, и угги Полины, и вполне современный деловой костюм Вышневского. Всё это разнообразие уравновешивает гжель. Она проходит лейтмотивом через всю постановку как символ достатка и «умения жить». Так, в первом действии Жадов – племянник богатого дяди – ходит в модном спортивном костюме бело-голубых тонов, а во втором, изрядно поиздержавшись, носит наряд попроще и поскромнее. Да и от фарфоровой кошечки, служащей в этом спектакле олицетворением денег, осталась лишь половина.

Белогубов же, наоборот, обзавёлся жилетом «под гжель», только после того, как добился расположения начальства. Его невеста Юленька резка, стремительна и лишена каких-либо романтических иллюзий. Она точно знает, чего хочет, расчётливо демонстрирует фигуру в облегающем чёрном наряде и незамедлительно требует платы за свою любовь. Выйдя замуж и разбогатев, Юленька сразу же наряжается в бело-голубые наряды, которыми не может похвастать её сестра. В дорогое платье с гжельскими узорами облачена и жена Вышневского (Марина Мясникова), которую он купил у родственников, как дорогую, статусную вещь, как одну из фарфоровых статуэток на тумбе.

В пьесе Островского добро побеждает зло, Вышневский повержен, Полина возвращается к мужу и просит прощения за то, что слушала родных. Финал спектакля режиссёр решил оставить открытым. «Я буду ждать того времени, когда взяточник будет бояться суда общественного больше, чем уголовного», – произносит Жадов, и все мы понимаем, что ждать ему придётся долго.

Премьерные показы состоятся 27 и 28 января.

Возрастное ограничение 12+