В Рязанском районе на этой неделе проведут пробный пуск отопления

В Рязанском районе на этой неделе запланирован пробный пуск отопления, сообщает страница районной администрации ВКонтакте.

Работы МКП «ЖКХ «Рязанское» запланировало на 26–27 сентября. Коммунальщики попросили жителей проверить краны на радиаторах, завершить ремонтные работы в квартирах.

Опрессовка сетей под высоким давлением запланирована на субботу. В этот день с 8:00 до 12:00 владельцев квартир просят понаблюдать за внутриквартирной системой отопления.

В случае обнаружения утечки или звука шумящей воды необходимо сразу же сообщить в управляющую компанию или ЕДДС Рязанского района по тел. 28-62-05, 28-57-63.

Информации о запуске отопления в Рязани пока нет.