В Рязанском районе 9 декабря отключат электричество

В Рязанском районе 9 декабря для проведения работ на высоковольтной линии в Мурмино отключат электричество. Об этом сообщают РГРЭС.

С 9 до 16 часов электроэнергии не будет по следующим адресам:

ТП-1038

ул. Советская д. 4 — 78 — инд. жилые дома,

ул. Новая д. 13-61, 12-60 — инд. жилые дома.

ТП-1039

ул. Советская д. 69 — МБОУ Мурминская СОШ,

ул. Рабочая д. 1-62 — инд. жилые дома,

ул. 1 Мая д. 1-33, 2-32 — инд. жилые дома,

ул. Советская д. 1-65 — инж. жилые дома.

ТП-1040

ул. Советская д. 71-103, 78-108 — инд. жилые дома,

ул. Колхозная д. 1а-47, 2-46 — инд. жилые дома,

ул. Весовая д. 1-21 — инд. жилые дома,

ул. Школьная д. 1-35, 2-12 — инд. жилые дома,

ул. Пионерская д. 2-6, 1-21 — инд. жилые дома,

ул. Рабочая д. 1-51 — инд. жилые дома,

ул. Полевая д. 7-11, б/н — инд. жилые дома.

ТП-1041

ул. Колхозная д. 49-77, 48-76 — инд. жилые дома,

ул. Бутырки д. 1-61, 2-30 — инд. жилые дома,

ул. Н-Садовая д. 1-13а, 2-12 — инд. жилые дома,

ул. В-Садовая б/н — магазины (чп Юдина. Ремизова, Дмитриева).

ТП-1056

ул. Горка д. 30 — Мурминская районная больница,

ул. Горка д. 1-27, 2-32 — инд. жилые дома,

ул. Новая д. 1в-11, 2-8а — инд. жилые дома.