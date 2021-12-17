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Пятница, 17 декабря, 2021
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В рязанском посёлке Шлаковый временно отключили отопление

Александр Ильин
Фото: Администрация города Рязани

В Рязани в микрорайоне Шлаковый отключили подачу теплоснабжения до 20:00 17 декабря, сообщает пресс-служба горадминистрации. 

Причина — ремонтно-восстановительные работы на второй тепломагистрали в районе д. 13 по Куйбышевскому шоссе. 

Под отключения попадают дома на улице Халтурина, Куйбышевском шоссе, Северном переулке, Лизы Чайкиной, Матросова, Ломоносова, Пугачева, Телевизионной, Разина, Трудовой, Бабушкина, Рытикова. Также от тепла отключают детские сады №№77, 69, 19, 34, 78 и школы №№41 и 11.

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В связи с работой специалистов МУП РМПТС ограничено движение на пересечении Куйбышевского шоссе и улицы Трудовой.

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