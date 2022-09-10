В Рязанском перинатальном центре за лето выходили 7 детей массой меньше килограмма

В Рязанском перинатальном центре за лето выходили 7 детей с массой тела меньше одного килограмма. Об этом сообщает официальная страница медицинского учреждения ВКонтакте.

По данным статистики, частота рождения детей с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) менее 1 килограмма составляет 0,1-0,3%. Спасение таких младенцев — одна из самых сложных задач неонатологии, требующая высококвалифицированных специалистов.

Работа с ними осуществляется в родовспомогательных учреждениях третьего уровня, в Рязанской области — это Перинатальный центр. За три месяца лета там появились на свет семь малышей с весом от 750 до 990 граммов, возрастом от 25 до 28 недель.

Детей после родов помещают в специальные кювезы-инкубаторы, в которых формируется среда, максимально приближенная к той, что была в животике у мамы во время беременности.

Мамы могут ежедневно посещать детей, используется метод «Кенгуру» — малыша ежедневно выкладывают на тело матери, происходит контакт кожа к коже.