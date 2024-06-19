Среда, 19 июня, 2024

В Рязанском перинатальном центре родились редкие близнецы

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/perinatal_center_rzn

В перинатальном центре Рязани родились редкие близнецы. Об этом рассказывается в группе учреждения.

У будущей мамы обнаружили монохориальную моноамниотическую двойню (МХМА). При такой беременности малыши находятся в общем плодном пузыре и у них одна на двоих плацента. Такая беременность составляет 1% от всех многоплодных беременностей и 0,01% — от всех спонтанных. Такие малыши рождаются всегда одного пола.

Для мамы это непростое испытание, так как существуют очень высокие риски множества осложнений для плодов. С одним из них столкнулась пациентка перинатального центра: у близнецов были переплетены пуповины. Это опасно тем, что может произойти сдавливание пупочных сосудов и развиться гипоксия.

Отмечается, что будущую маму родоразрешили чуть раньше доношенного срока, чтобы избежать возможных осложнений. Сейчас у нее все хорошо, малыши в стабильном состоянии, но пока они находятся под наблюдением врачей.

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