В Рязанском перинатальном центре родились редкие близнецы

В перинатальном центре Рязани родились редкие близнецы. Об этом рассказывается в группе учреждения.

У будущей мамы обнаружили монохориальную моноамниотическую двойню (МХМА). При такой беременности малыши находятся в общем плодном пузыре и у них одна на двоих плацента. Такая беременность составляет 1% от всех многоплодных беременностей и 0,01% — от всех спонтанных. Такие малыши рождаются всегда одного пола.

Для мамы это непростое испытание, так как существуют очень высокие риски множества осложнений для плодов. С одним из них столкнулась пациентка перинатального центра: у близнецов были переплетены пуповины. Это опасно тем, что может произойти сдавливание пупочных сосудов и развиться гипоксия.

Отмечается, что будущую маму родоразрешили чуть раньше доношенного срока, чтобы избежать возможных осложнений. Сейчас у нее все хорошо, малыши в стабильном состоянии, но пока они находятся под наблюдением врачей.