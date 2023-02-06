В рязанском отделении «Единой России» переизбрали заместителей секретаря Малкова

На заседании президиума регионального политсовета рязанского отделения «Единой России» 6 февраля переизбрали заместителей секретаря Павла Малкова. Теперь у Малкова будет 9 заместителей, сообщили в пресс-службе отделения.

За каждым из заместителей закреплены свои направления работы. Первым заместителем секретаря стал председатель регионального парламента Аркадий Фомин. Курировать направления работы с депутатами и депутатскими объединениями будет Александр Шевырёв, первый заместитель председателя Рязоблдумы.

Направление проектной деятельности возглавил вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов. Глава Рязани Татьяна Панфилова будет отвечать за работу с гражданским обществом.

Ректор РязГМУ имени И. П. Павлова Роман Калинин стал заместителем по агитационно-пропагандистской работе, а начальник отдела поддержки молодежных и общественных инициатив регионального Минобра Виталий Косачёв теперь отвечает за работу с молодёжью.

Также заместителем секретаря назначена Юлия Феоктистова, она руководит региональным исполкомом партии. Заместитель секретаря, который станет руководителем региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» будет определён после согласования кандидатуры.

Новые назначения прокомментировал Павел Малков:

— Ротация – плановая. Мы успешно поработали с предыдущим составом. Удалось сделать много полезных и важных для людей дел. Жизнь меняется очень быстро. Появляются новые задачи. Соответственно, должна трансформироваться и партия, — заявил он.